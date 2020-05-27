Healthcare
May 27, 2020 / 12:40 PM / Updated 29 minutes ago

BRIEF-Cardiff Oncology Announces $2.5 Mln Equity Investment By Acorn Bioventures

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Cardiff Oncology Inc:

* CARDIFF ONCOLOGY ANNOUNCES $2.5 MILLION EQUITY INVESTMENT BY BIOTECH-FOCUSED FUNDAMENTAL INVESTOR ACORN BIOVENTURES

* CARDIFF ONCOLOGY - ENTERED INTO SECURITIES PURCHASE AGREEMENT WITH BIOTECH-FOCUSED FUNDAMENTAL INVESTOR, ACORN BIOVENTURES, LP, FOR $2.5 MILLION

* CARDIFF ONCOLOGY - ACORN BIOVENTURES TO PURCHASE IN OFFERING 1.21 MILLION SHARES AND IN CONCURRENT PRIVATE PLACEMENT, WARRANTS TO PURCHASE 482,160 SHARES

* CARDIFF ONCOLOGY - UNDER AGREEMENT, COMBINED PURCHASED PRICE AT MARKET OF $2.074 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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