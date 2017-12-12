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BRIEF-Cardiome Announces Strategic Licensing Agreement To Commercialize Aggrastat In Russia
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#Market News
December 12, 2017 / 1:11 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cardiome Announces Strategic Licensing Agreement To Commercialize Aggrastat In Russia

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Cardiome Pharma Corp:

* CARDIOME ANNOUNCES STRATEGIC LICENSING AGREEMENT TO COMMERCIALIZE AGGRASTAT IN RUSSIA

* CARDIOME PHARMA CORP - AFFILIATE CORREVIO HAS ENTERED INTO AN EXCLUSIVE LICENSE AND DISTRIBUTION AGREEMENT WITH ZAO FIRMA EUROSERVICE

* CARDIOME PHARMA - AS PER LICENSE AGREEMENT, ZAO WILL BE RESPONSIBLE FOR OBTAINING REGULATORY APPROVALS FOR AGGRASTAT FROM RUSSIA‘S MINISTRY OF HEALTH

* CARDIOME PHARMA CORP - ADDITIONAL TERMS OF AGREEMENT WERE NOT DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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