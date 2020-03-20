Healthcare
March 20, 2020 / 1:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cardiovascular Systems Entered Into Amendment No. 2 To Supply Agreement & Amendment No. 2 To Product Schedule With Fresenius Kabi AB

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March 20 (Reuters) - Cardiovascular Systems Inc:

* CARDIOVASCULAR SYSTEMS - ENTERED INTO AMENDMENT NO. 2 TO SUPPLY AGREEMENT & AMENDMENT NO. 2 TO PRODUCT SCHEDULE WITH FRESENIUS KABI AB

* CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC - SUPPLY AMENDMENT PRIMARILY EXTENDS TERM OF SUPPLY AGREEMENT FOR AN ADDITIONAL FORTY-FOUR MONTHS, TO DECEMBER 31, 2024

* CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC - PRODUCT SCHEDULE AMENDMENT PRIMARILY UPDATES PRODUCT PRICING SCHEDULE AND RELATED TERMS

* CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC - COMPANY IS EXPERIENCING AND MAY EXPERIENCE OTHER DISRUPTIONS AS A RESULT OF COVID-19 OUTBREAK Source: (bit.ly/2IZ5Bng) Further company coverage:

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