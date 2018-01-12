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January 12, 2018 / 9:09 PM / in an hour

BRIEF-Cardlytics Inc Files For IPO Of Up To $75 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Cardlytics Inc:

* CARDLYTICS INC FILES FOR IPO OF UP TO $75 MILLION - SEC FILING

* CARDLYTICS INC - BOFA MERRILL LYNCH, J.P. MORGAN, WELLS FARGO SECURITIES, SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* CARDLYTICS INC - PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE

* CARDLYTICS INC SAYS IT HAS APPLIED TO LIST ITS COMMON STOCK ON THE NASDAQ UNDER THE SYMBOL “CDLX”

* ‍CARDLYTICS INC SAYS IT HAS APPLIED TO LIST ITS COMMON STOCK ON NASDAQ UNDER THE SYMBOL “CDLX.”​ Source text: (bit.ly/2CWya01)

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