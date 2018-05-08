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May 8, 2018 / 9:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Caredx Inc Enters Into A License And Commercialization Agreement With Illumina

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - CareDx Inc:

* CAREDX INC - ON MAY 4, 2018, CO ENTERED INTO A LICENSE AND COMMERCIALIZATION AGREEMENT WITH ILLUMINA, INC - SEC FILING

* CAREDX-AGREEMENT PROVIDES CO WITH WORLDWIDE DISTRIBUTION, DEVELOPMENT, COMMERCIALIZATION RIGHTS TO ILLUMINA’S TRANSPLANT CLINICAL APPLICATION PRODUCTS

* CAREDX-BEGINNING ON JUNE 1, CO WILL BE EXCLUSIVE WORLDWIDE DISTRIBUTOR OF ILLUMINA’S TRUSIGHT HLA V1 AND V2 PRODUCT LINES, ASSOCIATED ASSIGN HLA SOFTWARE

* CAREDX INC - UNDER TERMS OF LICENSE AGREEMENT, COMPANY MADE A $5.0 MILLION INITIAL PAYMENT TO ILLUMINA

* CAREDX - UNDER TERMS OF LICENSE AGREEMENT, COMPANY WILL PAY ROYALTIES IN MID-SINGLE TO LOW-DOUBLE DIGITS ON SALES OF FUTURE COMMERCIALIZED PRODUCTS Source text: (bit.ly/2KLcJmR) Further company coverage:

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