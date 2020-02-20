Healthcare
February 20, 2020 / 9:45 PM / Updated 28 minutes ago

BRIEF-Caretrust REIT Reports Q4 Adjusted Ffo Per Share $0.34

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - CareTrust REIT Inc:

* CARETRUST REIT ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 OPERATING RESULTS

* Q4 ADJUSTED FFO PER SHARE $0.34

* Q4 NET INCOME PER DILUTED WEIGHTED-AVERAGE COMMON SHARE OF $0.22

* SEES FY 2020 EARNINGS PER SHARE ABOUT $0.76 TO $0.78

* SEES 2020 NORMALIZED FFO PER SHARE OF APPROXIMATELY $1.32 TO $1.34

* SEES 2020 NORMALIZED FAD EARNINGS PER SHARE OF APPROXIMATELY $1.38 TO $1.40

* FY2020 FFO PER SHARE VIEW $1.40 — REFINITIV IBES DATA

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.82 — REFINITIV IBES DATA

* Q4 FFO PER SHARE VIEW $0.34 — REFINITIV IBES DATA

* “COMPANY’S BALANCE SHEET IS WELL-POSITIONED FOR ADDITIONAL GROWTH IN 2020” Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below