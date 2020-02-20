BRIEF-Caretrust REIT Reports Q4 Adjusted Ffo Per Share $0.34

Feb 20 (Reuters) - CareTrust REIT Inc:
* CARETRUST REIT ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 OPERATING RESULTS
* Q4 NET INCOME PER DILUTED WEIGHTED-AVERAGE COMMON SHARE OF $0.22
* SEES 2020 NORMALIZED FFO PER SHARE OF APPROXIMATELY $1.32 TO $1.34
* SEES 2020 NORMALIZED FAD EARNINGS PER SHARE OF APPROXIMATELY $1.38 TO $1.40
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.82 — REFINITIV IBES DATA
* “COMPANY’S BALANCE SHEET IS WELL-POSITIONED FOR ADDITIONAL GROWTH IN 2020” Source text for Eikon: Further company coverage: