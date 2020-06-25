BRIEF-Cargotec: MacGregor Receives USD 11 Mln Crane Order For General Cargo Ships

June 25 (Reuters) - Cargotec Corp:
* MACGREGOR RECEIVES USD 11 MILLION CRANE ORDER FOR GENERAL CARGO SHIPS
* MACGREGOR RECEIVES USD 11 MILLION CRANE ORDER FOR GENERAL CARGO SHIPS
* ORDER IS BOOKED INTO CARGOTEC’S Q2 2020 ORDER INTAKE
* DELIVERIES PLANNED TO COMMENCE DURING Q2 OF 2021 AND COMPLETED DURING Q4 OF 2021
* MACGREGOR, PART OF CARGOTEC, HAS SECURED AN ORDER TO PROVIDE CARGO HANDLING CRANES FOR FOUR 62,000 DWT GENERAL CARGO SHIPS TO BE BUILT IN ASIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)