Healthcare
March 19, 2020 / 10:17 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Cargurus Says Issued Shareholder Letter Regarding Certain Actions Company Is Taking In Response To Covid-19 Outbreak - SEC Filing

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March 19 (Reuters) - CarGurus Inc:

* CARGURUS INC SAYS ON MARCH 18 ISSUED SHAREHOLDER LETTER REGARDING CERTAIN ACTIONS COMPANY IS TAKING IN RESPONSE TO COVID-19 OUTBREAK - SEC FILING

* CARGURUS INC - HAVE DECIDED TO SUSPEND FULL-YEAR 2020 GUIDANCE FOR REVENUE, NON-GAAP OPERATING INCOME, AND NON-GAAP EARNINGS PER SHARE

* CARGURUS INC - MEASURES INCLUDE A 50% RATE REDUCTION ON ALL MARKETPLACE SUBSCRIPTION BILLINGS IN APRIL FOR ALL OF PAYING CUSTOMERS Source text for Eikon: bit.ly/2TZDsma Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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