FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 2:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Caribbean Utilities Reports Q1 Earnings Of $0.08/Share on Class A Ordinary Shares

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Caribbean Utilities Company Ltd:

* CARIBBEAN UTILITIES COMPANY, LTD ANNOUNCES UNAUDITED FIRST QUARTER RESULTS FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31 2018

* CARIBBEAN UTILITIES - SALES FOR Q1 2018 TOTALED 140.4 MILLION KILOWATT HOURS , AN INCREASE OF 3.8 MILLION KWH IN COMPARISON TO 136.6 MILLION KWH FOR Q1 2017

* CARIBBEAN UTILITIES - AFTER ADJUSTMENT FOR DIVIDENDS ON PREFERENCE SHARES OF THE CO ,QTRLY EARNINGS ON CLASS A ORDINARY SHARES WAS $0.08/SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.