FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 23, 2018 / 6:35 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Carige investor Mincione says may raise stake to 9.9 pct - paper

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Banca Carige investor Raffaele Mincione tells Il Sole 24 Ore daily in an interview:

* DOES NOT RULE RAISING CURRENT 5.4 PERCENT STAKE IN BANK TO 9.9 PERCENT IN NEAR FUTURE

* TOLD BANK’S CHAIRMAN CURRENT BOARD NO LONGER REPRESENTS SHAREHOLDER BASE BUT WOULD ONLY ASK FOR BOARD RENEWAL “IF AND WHEN READY”

* WOULD LIKE BANK TO MERGE WITH MID-SIZED RIVAL AND NOT BE “SWALLOWED” BY BIG BANKING GROUP

* WILL LOOK TO TALK TO OTHER SHAREHOLDERS WHO SHARE HIS VIEW, GABRIELE VOLPI’S 9 PCT STAKE IN CARIGE MAY TURN OUT TO BE CRUCIAL FOR BANK’S FUTURE Further company coverage: (Reporting by Milan Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.