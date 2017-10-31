FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Carillion announces disposals worth 13.8 mln stg
Sections
Featured
Prosecutor accuses fired Catalan leader of rebellion
Spain
Prosecutor accuses fired Catalan leader of rebellion
'Me Too' sparks conversation on sexual harassment
U.S.
'Me Too' sparks conversation on sexual harassment
Constellation Brands takes the party up a notch
Breakingviews
Constellation Brands takes the party up a notch
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 31, 2017 / 7:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Carillion announces disposals worth 13.8 mln stg

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 31 (Reuters) - CARILLION PLC:

* DISPOSAL

* ‍13.8 MILLION STG DISPOSAL OF INTERESTS IN ASK REAL ESTATE​

* ‍DISPOSAL OF 66.67 PCT SHAREHOLDING IN ASK REAL ESTATE, SHAREHOLDER LOAN MADE BY CARILLION CONSTRUCTION TO AREL‘S SUBSIDIARY, ASK CENTRAL LIMITED​

* DISPOSAL OF 50 PCT INTEREST IN ASK CARILLION DEVELOPMENTS LLP​

* ‍DISPOSAL TO ONE OR MORE WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES OF DUKEHILL LIMITED, FOR AGGREGATE CASH CONSIDERATION OF 13,800,000 STG​

* ‍AREL MANAGING DIRECTOR, JOHN HUGHES AND FINANCE DIRECTOR, JONATHAN CROSS, WHO TOGETHER OWN 33.33 PCT OF AREL, WILL RETAIN THEIR EXECUTIVE POSITIONS​

* ‍TRANSACTION CONSIDERATION WILL BE APPLIED IN REDUCING GROUP‘S OVERALL LEVERAGE POSITION​

* ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO GENERATE A MODEST PROFIT ON DISPOSAL

* ‍INTERESTS BEING SOLD WERE NOT EXPECTED TO MAKE A MATERIAL CONTRIBUTION TO OVERALL GROUP PROFIT FOR 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.