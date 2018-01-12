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January 12, 2018 / 6:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Carillion Says It Continues To Engage In Constructive Discussions With Financial, Other Stakeholders

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Carillion Plc:

* UPDATE ON DISCUSSIONS WITH CREDITORS

* ‍MET WITH REPRESENTATIVES OF ITS CREDITOR GROUPS TO PRESENT ITS BUSINESS PLAN ON 10 JANUARY 2018​

* ‍SUGGESTIONS THAT CARILLION‘S BUSINESS PLAN HAS BEEN REJECTED BY STAKEHOLDERS ARE INCORRECT​

* ‍IT IS TOO EARLY TO PREDICT OUTCOME OF THESE DISCUSSIONS​

* CONTINUE TO ENGAGE IN CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH RANGE OF FINANCIAL AND OTHER STAKEHOLDERS REGARDING OPTIONS TO REDUCE DEBT, STRENGTHEN BALANCE SHEET​

* EXPECTS AGREEMENT IS LIKELY TO INVOLVE RAISING OF NEW CAPITAL AND CONVERSION OF EXISTING FINANCIAL INDEBTEDNESS TO EQUITY WHICH WOULD RESULT IN SIGNIFICANT DILUTION TO EXISTING SHAREHOLDERS​

* ‍IN CONSTRUCTIVE DIALOGUE IN RELATION TO ADDITIONAL SHORT TERM FINANCING WHILE LONGER TERM DISCUSSIONS ARE CONTINUING​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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