FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Bankruptcy News
January 15, 2018 / 6:54 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Carillion To Enter Into Compulsory Liquidation With Immediate Effect

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Carillion Plc:

* CARILLION - COMPULSORY LIQUIDATION OF CARILLION

* CARILLION - DISCUSSIONS NOT SUCCESSFUL, BOARD CONCLUDED IT HAD NO CHOICE BUT TO TAKE STEPS TO ENTER INTO COMPULSORY LIQUIDATION WITH IMMEDIATE EFFECT

* CARILLION PLC - APPLICATION WAS MADE TO THE HIGH COURT FOR A COMPULSORY LIQUIDATION OF CARILLION BEFORE OPENING OF BUSINESS TODAY

* CARILLION - ANTICIPATE OFFICIAL RECEIVER TO MAKE APPLICATION TO HIGH COURT FOR PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP TO BE APPOINTED AS SPECIAL MANAGERS

* CARILLION - “GOVERNMENT WILL BE PROVIDING THE NECESSARY FUNDING TO MAINTAIN THE PUBLIC SERVICES CARRIED ON BY CARILLION STAFF, SUBCONTRACTORS AND SUPPLIERS” Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.