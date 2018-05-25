FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
May 25, 2018 / 1:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Carl Icahn Says Of Herbalife's Shares Tendered

Reuters Staff

1 Min Read

May 25 (Reuters) - Herbalife Nutrition Ltd:

* CARL ICAHN SAYS OF HERBALIFE’S SHARES TENDERED, AT MOST ONLY 11.4 MILLION COULD POSSIBLY BE BOUGHT, WHICH WOULD LEAVE US AT LEAST 34.3 MILLION SHARES

* CARL ICAHN - GIVEN THAT HERBALIFE INVESTMENT HAS BECOME OUTSIZED POSITION, IT IS ONLY “PRUDENT” FOR IEP TO REDUCE EXPOSURE - SEC FILING

* CARL ICAHN SAYS "BELIEVE HERBALIFE'S BUSINESS IS STABLE, THE SHORT-SELLERS HAVE LARGELY EXITED, AND THE COMPANY IS WELL-POSITIONED FOR THE FUTURE" Source text: (bit.ly/2IN1fOm) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.