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May 17, 2018 / 9:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Carl Icahn Says "Strongly Oppose" Proposed Going-Private Deal Under Which Zyskind/Karfunkel Families Would Buy Shares Of Amtrust Financial

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - AmTrust Financial Services Inc:

* CARL ICAHN SAYS “STRONGLY OPPOSE” PROPOSED GOING-PRIVATE DEAL UNDER WHICH ZYSKIND/KARFUNKEL FAMILIES WOULD BUY SHARES OF AMTRUST FINANCIAL

* AS OF MAY 7 - SEC FILING

* CARL ICAHN SAYS REGARDING VOTE SCHEDULED FOR JUNE 4, AMTRUST FINANCIAL BOARD SHOULD IMMEDIATELY CHANGE RECORD DATE AND SPECIAL MEETING DATE

* CARL ICAHN - CURRENTLY ENGAGED IN DISCUSSIONS WITH LITIGATORS, ASSESSING OPTIONS IF AMTRUST FINANCIAL BOARD DOES NOT CHANGE RECORD & SPECIAL MEETING DATES Source text: (bit.ly/2IQwICm) Further company coverage:

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