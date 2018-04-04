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April 4, 2018 / 9:41 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Carl Icahn Says Willing To Make All-Cash Offer To Allow Sandridge Energy's Stockholders "Choice To Monetize Investment Or Continue On As Stockholders"

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - SandRidge Energy Inc:

* CARL ICAHN SAYS WILLING TO MAKE ALL-CASH OFFER TO ALLOW SANDRIDGE ENERGY’S STOCKHOLDERS “CHOICE TO MONETIZE INVESTMENT OR CONTINUE ON AS STOCKHOLDERS”

* CARL ICAHN SAYS HAS CONCERNS ABOUT SANDRIDGE ENERGY’S PROCESS OF EVALUATING STRATEGIC ALTERNATIVES & HAD DISCUSSIONS IMPARTING CONCERNS

* CARL ICAHN SAYS INFORMED SANDRIDGE ENERGY INTENTION TO NOMINATE FULL SLATE OF CANDIDATES FOR ELECTION TO ITS BOARD AT 2018 MEETING - SEC FILING Source text: (bit.ly/2EjUvEk) Further company coverage:

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