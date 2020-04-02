BRIEF-Carlsberg: Suspension Of 2020 Guidance And Business Update

April 2 (Reuters) - Carlsberg A/S:
* REG-SUSPENSION OF 2020 GUIDANCE AND BUSINESS UPDATE
* TO SUSPEND GUIDANCE FOR YEAR DUE TO SIGNIFICANTLY INCREASED UNCERTAINTY OF COVID-19 PANDEMIC
* ON CORONAVIRUS: WE HAVE LAUNCHED SEVERAL ADDITIONAL COST REDUCTION INITIATIVES TO MITIGATE EARNINGS IMPACT OF LOST VOLUME
* INTEND TO CONTINUE CURRENT FIRST TRANCHE OF SHARE BUY-BACK PROGRAMME,
* RECENT RAPID INCREASE IN LOCK-DOWNS OF KEY MARKETS AND UNCERTAINTY ABOUT FURTHER DEVELOPMENT OF PANDEMIC MAKE US UNABLE TO ESTIMATE
* OUR BALANCE SHEET AND LIQUIDITY REMAIN STRONG AND WE INTEND TO CONTINUE CURRENT FIRST TRANCHE OF SHARE BUY-BACK PROGRAMME, WHILE WE WILL REVIEW SECOND TRANCHE DEPENDING ON FURTHER DEVELOPMENTS
* DEVELOPMENT IN CHINA HAS LARGELY BEEN IN ACCORDANCE WITH OUR PLANNING.
* IN CHINA VOLUMES WERE SIGNIFICANTLY DOWN IN FEBRUARY AND THERE WERE SIGNS OF RECOVERY IN MARCH
* OUTSIDE CHINA, CONSUMER DEMAND AND, IN SOME MARKETS, PRODUCTION ARE INCREASINGLY BEING IMPACTED
* WESTERN EUROPE: IN MARCH WE STARTED TO SEE A SIGNIFICANT IMPACT FROM COVID-19.
* WESTERN EUROPE: WE HAVE SEEN A NEGATIVE PRODUCT MIX IN OFF-TRADE CHANNEL,
* EASTERN EUROPE: WE EXPECT LESS NEGATIVE IMPACT THAN IN WESTERN EUROPE DUE TO SMALLER ON-TRADE SECTOR IN EASTERN EUROPE
* EASTERN EUROPE: WE BEGAN EXPERIENCING A NEGATIVE IMPACT ON CONSUMER DEMAND, WHICH WE ANTICIPATE WILL INCREASE FURTHER.
* LOOKING TO REDUCE MARKETING AND PROMOTIONAL SPEND WHERE THIS CAN ACHIEVE SHORT-TERM SAVINGS WITHOUT IMPACTING LONG-TERM HEALTH OF BRANDS
* ARE REVIEWING AND REDUCING OR POSTPONING CAPITAL EXPENDITURES
* WE ANTICIPATE LOWER ON-TRADE INVESTMENTS AND LOWER INVESTMENTS IN RETURNABLE GLASS BOTTLES
* WE SEE A RISK OF A WEAKER WORKING CAPITAL THIS YEAR COMPARED WITH OUR ACHIEVEMENTS IN RECENT YEARS
* THERE IS A RISK OF HIGHER LOSSES ON DEBTORS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)