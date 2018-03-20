BRIEF-Carmanah Acquires Patent Portfolio From Stop Experts And R.D. Jones​

March 20 (Reuters) - Carmanah Technologies Corp:
* CARMANAH TECHNOLOGIES CORP - ACQUIRED A PORTFOLIO OF PATENTS AND PATENT APPLICATIONS FROM STOP EXPERTS, AND R.D. JONES
* CARMANAH TECHNOLOGIES CORP - TOTAL CONSIDERATION TO BE PAID FOR PATENT PORTFOLIO WILL BE USD $2.4 MILLION
* CARMANAH - PATENTS AND PATENT APPLICATIONS ACQUIRED RELATE TO TRAFFIC CONTROL DEVICES MOST SPECIFICALLY, RECTANGULAR RAPID FLASHING BEACONS
* CARMANAH TECHNOLOGIES CORP - TOTAL CONSIDERATION TO BE PAID FOR PATENT PORTFOLIO WILL BE USD $2.4 MILLION
* CARMANAH TECHNOLOGIES - PATENT INFRINGEMENT CLAIMS AND LITIGATION AGAINST CO ORIGINALLY DISCLOSED ON AUGUST 8, 2013 WILL BE DISMISSED Source text for Eikon: Further company coverage: