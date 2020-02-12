Healthcare
February 12, 2020 / 6:29 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Carmat Says Cash Position Is 55.5 Million Euros At December 31, 2019

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Carmat SA:

* REPORTS ITS 2019 ANNUAL RESULTS AND CONFIRMS ITS 2020 OBJECTIVES

* FULL FDA APPROVAL FOR A CLINICAL FEASIBILITY STUDY IN UNITED STATES, WITH ENROLLMENT EXPECTED TO BEGIN IN Q4 OF 2020

* OPERATING EXPENSES UNDER CONTROL IN A CONTEXT OF INTENSIFYING EUROPEAN MARKET ACCESS STRATEGY

* STRONG CASH POSITION OF EUR 55.5 MILLION AT DECEMBER 31, 2019, PROVIDING FINANCIAL VISIBILITY UNTIL MID-2021

* FUNDS HAVE PROVIDED US WITH A FINANCIAL VISIBILITY THROUGH TO MID-2021 NOTABLY INCLUDING OUR KEY OBJECTIVE OF OBTAINING CE MARKING IN 2020 - CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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