BRIEF-Carmila FY Net Rental Income Up 9.6 Pct At 276.7 Million Euros

Feb 14 (Reuters) - CARMILA SA:
* 2018-23 EXTENSION PIPELINE AT DEC 31 ENCOMPASSES 31 PROJECTS REPRESENTING ESTIMATED INVESTMENT OF EUR 1.5 BILLION
* FY NET RENTAL INCOME (NRI) STOOD AT EUR 276.7 MILLION, INCREASE OF +9.6%
* NET FINANCIAL INCOME (EXPENSE) FOR 2017 WAS EUR -45.3 MILLION
* VALUATION OF PORTFOLIO, INCLUDING TRANSFER TAXES, WAS EUR 5,806 MILLION AT 31 DECEMBER 2017
* DIVIDEND OF €1.50 PER SHARE FOR THE 2017 FINANCIAL YEAR WILL BE PROPOSED
* TARGET OF ACHIEVING DOUBLE-DIGIT GROWTH IN RECURRING EARNINGS FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)