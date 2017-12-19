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December 19, 2017 / 2:24 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Carnival Corp Reports Q4 Gaap Earnings Per Share $0.76

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Carnival Corp:

* ORATION & PLC REPORTS FULL YEAR AND FOURTH QUARTER EARNINGS

* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.76

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $4.00 TO $4.30

* SEES Q1 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.37 TO $0.41

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.63

* IN CONSTANT CURRENCY, QTRLY NET REVENUE YIELDS INCREASED 4.2 PERCENT FOR Q4 2017

* EXPECTS FULL YEAR 2018 NET REVENUE YIELDS IN CONSTANT CURRENCY TO BE UP APPROXIMATELY 2.5 PERCENT COMPARED TO PRIOR YEAR​

* IN CONSTANT CURRENCY, QTRLY NET CRUISE COSTS EXCLUDING FUEL PER ALBD INCREASED 6.1 PERCENT

* EXPECTS FY 2018 NET CRUISE COSTS EXCLUDING FUEL PER ALBD IN CONSTANT CURRENCY TO BE UP ABOUT 1.0 PERCENT COMPARED TO PRIOR YEAR​

* SEES Q1 CONSTANT CURRENCY NET REVENUE YIELDS 1.5% TO 2.5%

* SEES Q1 CONSTANT CURRENCY NET CRUISE COSTS EXCLUDING. FUEL / ALBDNET 2.0% TO 3.0%

* QTRLY REVENUES $4.23 BILLION VERSUS $3.94 BILLION

* Q4 REVENUE VIEW $4.15 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.29 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.46 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FORECASTED FUEL COSTS FOR 2018 EXPECTED TO INCREASE APPROXIMATELY $117 MILLION COMPARED TO PRIOR YEAR, NET OF REALIZED FUEL DERIVATIVES​

* VOYAGE DISRUPTIONS DUE TO HURRICANES REDUCED Q4 EARNINGS BY ABOUT $0.11 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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