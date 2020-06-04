BRIEF-Carpenter Technology Expects To Record Pre-Tax Charge Of About $10 Mln In Q4

June 4 (Reuters) - Carpenter Technology Corp:
* CARPENTER TECHNOLOGY ANNOUNCES ADDITIONAL ACTIONS TO ENHANCE LONG-TERM SUCCESS
* CARPENTER TECHNOLOGY - PLAN INCLUDES REDUCING ABOUT 20% OF CO’S TOTAL GLOBAL SALARIED POSITIONS
* CARPENTER TECHNOLOGY - REDUCING POSITIONS TO GENERATE ABOUT $30 TO $35 MILLION OF ANNUAL COST SAVINGS
* CARPENTER TECHNOLOGY - EXPECTS TO RECORD PRE-TAX CHARGE OF ABOUT $10 MILLION IN Q4
* CARPENTER TECHNOLOGY- REVIEWING, PRIORITIZING CAPITAL INVESTMENTS
* CARPENTER TECHNOLOGY - IMPLEMENTING GLOBAL HIRING FREEZE, DEFERRING ANNUAL MERIT INCREASES FOR MOST SALARIED EMPLOYEES
* CARPENTER TECHNOLOGY - EFFECTING TEMPORARY FURLOUGHS FOR SOME PRODUCTION, MAINTENANCE, SALARIED EMPLOYEES
* CARPENTER TECHNOLOGY - WITHDRAWING PREVIOUSLY PROVIDED SEGMENT OPERATING INCOME OUTLOOK FOR CURRENT QUARTER
* CARPENTER TECHNOLOGY- EXPECTS TO GENERATE MEANINGFUL AMOUNT OF CASH FLOW IN Q4 Source text for Eikon: Further company coverage: