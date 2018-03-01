BRIEF-Carpetright in talks with lenders on difficult trading conditions

March 1 (Reuters) - Carpetright Plc:
* TRADING CONDITIONS IN WEEKS SINCE GROUP LAST UPDATED MARKET ON 19 JANUARY 2018 HAVE REMAINED DIFFICULT
* WHILE TREND IN GROUP‘S UK LIKE-FOR-LIKE SALES HAS IMPROVED THROUGH INTERVENING PERIOD, IT REMAINS NEGATIVE
* UK LIKE-FOR-LIKE SALES REMAIN BELOW MANAGEMENT EXPECTATIONS
* GROUP NOW EXPECTS TO REPORT A SMALL UNDERLYING PRE-TAX LOSS FOR YEAR ENDING 28 APRIL 2018
* PROACTIVELY ENGAGED IN CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH ITS BANK LENDERS
* BANK LENDERS HAVE INDICATED THAT THEY CURRENTLY REMAIN FULLY SUPPORTIVE
* GROUP IS EXAMINING A RANGE OF OPTIONS TO ACCELERATE TURNAROUND OF BUSINESS AND STRENGTHEN ITS BALANCE SHEET
* PROCESS REMAINS AT AN EARLY STAGE AND GROUP WILL UPDATE MARKET ON THESE INITIATIVES AS REQUIRED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Elisabeth O‘Leary)