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April 26, 2018 / 2:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Carpetright Says Creditors Approve Restructuring Plan

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Carpetright PLC:

* CVA APPROVED BY MAJORITY OF MORE THAN 75% IN VALUE OF UNSECURED CREDITORS OF COMPANY PRESENT AT MEETING IN PERSON OR BY PROXY

* COMPANY CONTINUES TO TRADE UNDER CONTROL OF DIRECTORS, OPERATING AS A GOING CONCERN.

* COMPANY STILL EXPECTS TO LAUNCH EQUITY CAPITAL RAISING ON OR AROUND 18 MAY 2018.

* COMPANY IS NOT IN AND WILL NOT BE IN ADMINISTRATION AS A RESULT OF APPROVAL BY CREDITORS OF CVA PROPOSAL

* IMPLEMENTATION OF CVA WILL BE CONDITIONAL UPON A SUCCESSFUL EQUITY CAPITAL RAISING Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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