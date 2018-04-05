FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 5, 2018 / 10:09 PM / Updated 10 minutes ago

BRIEF-Carrizo Oil & Gas Responds To Kimmeridge 13D Filing

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Carrizo Oil & Gas Inc:

* CARRIZO OIL & GAS RESPONDS TO KIMMERIDGE 13D FILING

* CARRIZO OIL & GAS SAYS “AGREES” WITH KIMMERIDGE ENERGY MANAGEMENT’S ASSESSMENT THAT ITS ASSETS ARE “CURRENTLY UNDERVALUED” RELATIVE TO PEER COMPANIES

* BELIEVES EXECUTING ON ITS DEVELOPMENT PROGRAMS IN EAGLE FORD SHALE, DELAWARE BASIN WILL “REDUCE CURRENT DISCOUNT VALUATION IN ITS SHARES”

* MEMBERS OF CO’S MANAGEMENT TEAM & BOARD HAVE HAD ONGOING DISCUSSIONS WITH KIMMERIDGE ENERGY MANAGEMENT SINCE ITS STAKE IN CO’S STOCK IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.