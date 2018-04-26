BRIEF-Carter's Reports Q1 Earnings Per Share $0.89

April 26 (Reuters) - Carter’s Inc:
* CARTER’S, INC. REPORTS FIRST QUARTER FISCAL 2018 RESULTS
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.09
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.98 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $3.55 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* EXCLUDING “UNUSUAL CHARGE” RELATED TO TOYS “R” US BANKRUPTCY, CO ACHIEVED SALES AND EARNINGS OBJECTIVES IN Q1
* TOYS “R” US STORE CLOSURES WILL AFFECT GROWTH OF OUR WHOLESALE SALES THIS YEAR
* CARTER’S - NET SALES & ADJUSTED EARNINGS IN Q2 EXPECTED TO BE AFFECTED BY EARLIER EASTER HOLIDAY AND SLOWER SALES TRENDS DUE TO UNSEASONABLY COLD WEATHER
* 2018 ADJUSTED EPS FORECAST EXCLUDES UNUSUAL CHARGE OF ABOUT $12.8 MILLION RELATED TO TOYS “R” US BANKRUPTCY AND A BENEFIT OF ABOUT $0.4 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.64 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: