BRIEF-Carter's Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share of $2.32

Feb 27 (Reuters) - Carter’s Inc:
* CARTER’S, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.32
* BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZES NEW $500 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM
* BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZES 22% INCREASE IN QUARTERLY DIVIDEND TO $0.45 PER SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.20 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* HAS APPROVED $20 MILLION IN SPECIAL COMPENSATION AWARDS TO ALL OF ELIGIBLE FULL-TIME AND PART-TIME EMPLOYEES
* CARTER‘S - IN 2018, PLAN TO REINVEST ABOUT HALF OF $40 MILLION BENEFIT FROM LOWER TAX RATE IN BRAND MARKETING, IMPROVED ECOMMERCE CAPABILITIES
* PROVISION FOR INCOME TAXES IN Q4 INCLUDES A NET TAX BENEFIT OF $40.0 MILLION RELATED TO ENACTMENT OF TAX ACT
* Q4 REVENUE VIEW $1.03 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.19, REVENUE VIEW $783.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.64, REVENUE VIEW $3.60 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: