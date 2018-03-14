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March 14, 2018 / 8:09 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Casella Waste Systems Announces Offering Of Finance Authority Of Maine Solid Waste Disposal Revenue Bonds

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Casella Waste Systems Inc:

* CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. ANNOUNCES OFFERING OF FINANCE AUTHORITY OF MAINE SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS AND REMARKETING OF VEDA SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS

* CASELLA WASTE SYSTEMS - OFFERING OF $15 MILLION OF FINANCE AUTHORITY OF MAINE SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS SERIES 2015R-2

* CASELLA WASTE SYSTEMS - COMMENCED REMARKETING OF $16 MILLION OF VERMONT ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS SERIES 2013

* CASELLA WASTE SYSTEMS INC - VEDA BONDS WERE ORIGINALLY ISSUED ON APRIL 4, 2013 AND HAVE A FINAL MATURITY OF APRIL 1, 2036

* CASELLA WASTE SYSTEMS - PROCEEDS TO BE LOANED TO CASELLA TO FINANCE COSTS OF CERTAIN OF CASELLA’S SOLID WASTE LANDFILL FACILITIES, AMONG OTHERS

* CASELLA WASTE SYSTEMS INC - FAME BONDS HAVE A FINAL MATURITY OF AUGUST 1, 2035 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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