Healthcare
June 17, 2020 / 9:39 PM / in an hour

BRIEF-Casi Pharmaceuticals Unit Entered Into Loan Agreement With Juventas Cell Therapy Ltd

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June 17 (Reuters) - CASI Pharmaceuticals Inc:

* CASI PHARMACEUTICALS - ON JUNE 8, UNIT ENTERED INTO LOAN AGREEMENT WITH JUVENTAS CELL THERAPY LTD

* CASI PHARMACEUTICALS - UNDER LOAN AGREEMENT, UNIT TO LEND JUVENTAS UP TO RMB 30 MILLION (ABOUT USD $4.2 MILLION) TO SUPPORT CONTINUED DEVELOPMENT OF CNCT19

* CASI PHARMACEUTICALS - LOAN HAS A TERM OF 365 DAYS & BEARS INTEREST AT RATE OF 20% PER ANNUM

* CASI PHARMACEUTICALS - COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS OF CO EVALUATED TERMS OF LOAN AGREEMENT & RECOMMENDED BOARD APPROVE TRANSACTION Source text: bit.ly/2Clo5yl Further company coverage:

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