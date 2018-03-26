BRIEF-Casino: Monoprix Grocery Items To Be Available on Amazon's Prime Now service in Paris

March 26 (Reuters) - CASINO SA:
* REG-CASINO GROUP: AMAZON AND MONOPRIX JOIN FORCES TO INNOVATE ON BEHALF OF PRIME NOW CUSTOMERS
* MONOPRIX GREAT SELECTION WILL BE AVAILABLE FOR PRIME NOW CUSTOMERS SERVICE WILL BE LAUNCHING THIS YEAR
* TO BRING GROCERY ITEMS SOURCED FROM MONOPRIX TO PRIME NOW SERVICE CUSTOMERS IN PARIS AND ITS NEIGHBORHOOD THIS YEAR
* GROCERY ITEMS SOURCED FROM MONOPRIX WILL BE AVAILABLE IN PRIME NOW APP AND WEB SITE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)