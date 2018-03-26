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March 26, 2018 / 8:12 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Casino: Monoprix Grocery Items To Be Available on Amazon's Prime Now service in Paris

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - CASINO SA:

* REG-CASINO GROUP: AMAZON AND MONOPRIX JOIN FORCES TO INNOVATE ON BEHALF OF PRIME NOW CUSTOMERS

* MONOPRIX GREAT SELECTION WILL BE AVAILABLE FOR PRIME NOW CUSTOMERS SERVICE WILL BE LAUNCHING THIS YEAR

* SERVICE WILL BE LAUNCHING THIS YEAR

* TO BRING GROCERY ITEMS SOURCED FROM MONOPRIX TO PRIME NOW SERVICE CUSTOMERS IN PARIS AND ITS NEIGHBORHOOD THIS YEAR

* GROCERY ITEMS SOURCED FROM MONOPRIX WILL BE AVAILABLE IN PRIME NOW APP AND WEB SITE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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