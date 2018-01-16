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January 16, 2018 / 10:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Cassandra Oil, ‍Reaktor ApS To Amend Previously Published Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Cassandra Oil Ab:

* ‍REAKTOR APS AND CASSANDRA OIL AB HAVE TODAY AGREED TO AMEND AGREEMENT PREVIOUSLY PUBLISHED ON 17THOF NOVEMBER 2017​

* ‍REAKTOR APS HAS BEEN OFFERED AN ALTERNATIVE FUNDING SOLUTION, BY AN ENVIRONMENTAL INVESTMENT FUND​

* ‍ALTERNATIVE FUNDING IN FORM OF A LOAN WHICH WOULD BE FAVOURABLE IN CONTRAST TO EQUITY INJECTION INTO JOINT VENTURE COMPANY

* ‍NEW SOLUTION MENTIONED ABOVE ALLOWS CASSANDRA AND REAKTOR APS TO KEEP ALL EQUITY IN JV​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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