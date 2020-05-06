Healthcare
May 6, 2020 / 12:38 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cassava Sciences Reports First Quarter 2020 Financial Results

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Cassava Sciences Inc:

* CASSAVA SCIENCES REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.05

* AT MARCH 31, 2020, CASH AND CASH EQUIVALENTS WERE $25.6 MILLION

* AT MARCH 31, 2020, CASH AND CASH EQUIVALENTS WERE $25.6 MILLION, COMPARED TO $23.1 MILLION AT DECEMBER 31, 2019, WITH NO DEBT

* NET CASH USE FOR FULL YEAR 2020 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $5.0 MILLION

* NET CASH USE FOR FULL YEAR 2020 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $5.0 MILLION, CONSISTENT WITH PREVIOUS FINANCIAL GUIDANCE

* COMPANY HAS NOT EXPERIENCED MAJOR DISRUPTIONS ACROSS ITS DRUG MANUFACTURING OPERATIONS OR SUPPLY OF MATERIALS Source text for Eikon: Further company coverage:

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