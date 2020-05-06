BRIEF-Cassava Sciences Reports First Quarter 2020 Financial Results

May 6 (Reuters) - Cassava Sciences Inc:
* CASSAVA SCIENCES REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE
* AT MARCH 31, 2020, CASH AND CASH EQUIVALENTS WERE $25.6 MILLION
* AT MARCH 31, 2020, CASH AND CASH EQUIVALENTS WERE $25.6 MILLION, COMPARED TO $23.1 MILLION AT DECEMBER 31, 2019, WITH NO DEBT
* NET CASH USE FOR FULL YEAR 2020 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $5.0 MILLION
* NET CASH USE FOR FULL YEAR 2020 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $5.0 MILLION, CONSISTENT WITH PREVIOUS FINANCIAL GUIDANCE
* COMPANY HAS NOT EXPERIENCED MAJOR DISRUPTIONS ACROSS ITS DRUG MANUFACTURING OPERATIONS OR SUPPLY OF MATERIALS Source text for Eikon: Further company coverage: