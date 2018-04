April 17 (Reuters) - CASTELLUM AB:

* Q1 PROFIT FROM PROPERTY MANAGEMENT SEK 665 MILLION (REUTERS POLL: SEK 640 MILLION)

* Q1 RENTAL INCOME SEK 1.27 BILLION (REUTERS POLL: SEK 1.35 BILLION)

* Q1 NET INCOME AFTER TAX FOR PERIOD AMOUNTED TO SEKM 765 (1,426) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)