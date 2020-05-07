BRIEF-Castlight Health Q1 GAAP Loss Per Share $0.38

May 7 (Reuters) - Castlight Health Inc:
* Q1 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.01
* Q1 REVENUE $39 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $33.3 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.05 — REFINITIV IBES DATA
* SEES FY NON-GAAP NET LOSS PER SHARE BETWEEN $0.11 AND $0.16
* TOTAL CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES WAS $43.7 MILLION AS OF MARCH 31, 2020
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.13, REVENUE VIEW $132.5 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: