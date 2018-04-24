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BRIEF-CAT Financial Reports Q1 Profit Of $91 Mln
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April 24, 2018 / 11:42 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-CAT Financial Reports Q1 Profit Of $91 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Caterpillar Inc:

* CAT FINANCIAL - FIRST-QUARTER 2018 REVENUES OF $690 MILLION, AN INCREASE OF $28 MILLION, OR 4 PERCENT, COMPARED WITH Q1 OF 2017

* CAT FINANCIAL - FIRST-QUARTER 2018 PROFIT WAS $91 MILLION, A $24 MILLION, OR 21 PERCENT, DECREASE FROM Q1 OF 2017

* CAT FINANCIAL - DURING Q1 OF 2018, RETAIL NEW BUSINESS VOLUME WAS $2.54 BILLION, AN INCREASE OF $202 MILLION, OR 9 PERCENT

* CAT FINANCIAL - SAW “SOME REMAINING WEAKNESS IN OUR CATERPILLAR POWER FINANCE AND LATIN AMERICAN PORTFOLIOS” Source text for Eikon: Further company coverage:

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