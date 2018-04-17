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April 17, 2018 / 8:09 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Catabasis Pharma Aligns Resources To Focus On Lead Program Edasalonexent

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Catabasis Pharmaceuticals Inc:

* CATABASIS PHARMACEUTICALS ALIGNS RESOURCES TO FOCUS ON LEAD PROGRAM EDASALONEXENT FOR THE TREATMENT OF DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY

* CATABASIS PHARMACEUTICALS INC - STRATEGIC CORPORATE RESTRUCTURING SUPPORTS GOAL OF ADVANCING EDASALONEXENT TOWARDS POTENTIAL REGISTRATION

* CATABASIS PHARMACEUTICALS INC - RESTRUCTURING WILL REDUCE COMPANY’S WORKFORCE BY APPROXIMATELY 42%

* CATABASIS PHARMACEUTICALS INC - ESTIMATES ANNUALIZED SAVINGS OF APPROXIMATELY $3.3 MILLION IN PERSONNEL-RELATED COSTS

* CATABASIS PHARMACEUTICALS INC - ESTIMATED ONE-TIME SEVERANCE AND RELATED COSTS OF APPROXIMATELY $1.0 MILLION IN Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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