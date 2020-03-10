Healthcare
March 10, 2020 / 12:37 PM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Catabasis Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share $0.55

1 Min Read

March 10 (Reuters) - Catabasis Pharmaceuticals Inc:

* CATABASIS PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND REVIEWS BUSINESS PROGRESS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.55

* CATABASIS PHARMACEUTICALS - AS OF DEC 31, 2019, CATABASIS HAD CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS OF $36.2 MILLION

* CATABASIS PHARMACEUTICALS - EXPECTS THAT IT HAS SUFFICIENT CASH TO FUND OPERATIONS THROUGH POTENTIAL NDA FILING AND INTO Q3 2021

* EDASALONEXENT GLOBAL PHASE 3 POLARISDMD TRIAL IN DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY TOP-LINE RESULTS EXPECTED IN Q4 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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