BRIEF-Catabasis Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share $0.55

March 10 (Reuters) - Catabasis Pharmaceuticals Inc:
* CATABASIS PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND REVIEWS BUSINESS PROGRESS
* CATABASIS PHARMACEUTICALS - AS OF DEC 31, 2019, CATABASIS HAD CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS OF $36.2 MILLION
* CATABASIS PHARMACEUTICALS - EXPECTS THAT IT HAS SUFFICIENT CASH TO FUND OPERATIONS THROUGH POTENTIAL NDA FILING AND INTO Q3 2021
* EDASALONEXENT GLOBAL PHASE 3 POLARISDMD TRIAL IN DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY TOP-LINE RESULTS EXPECTED IN Q4 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: