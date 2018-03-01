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March 1, 2018 / 2:13 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Catalyst Biosciences Provides Corporate Update

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Catalyst Biosciences Inc:

* CATALYST BIOSCIENCES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 OPERATING & FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* CATALYST BIOSCIENCES - ‍CASH BALANCE OF OVER $135 MILLION AFTER FEB FOLLOW-ON FINANCING ALLOWS FOR INDEPENDENT DEVELOPMENT OF LEAD PROGRAMS​

* CATALYST BIOSCIENCES INC - ‍COMPANY HAS NO OUTSTANDING NOTES OR DEBT​

* CATALYST BIOSCIENCES INC - ‍INTEREST AND OTHER INCOME FOR QUARTER WAS $0.1 MILLION, VERSUS $1.5 MILLION FOR PRIOR YEAR PERIOD​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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