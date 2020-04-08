Healthcare
April 8, 2020 / 10:17 AM / in an hour

BRIEF-Catalyst Pharma Sees FY 2020 Revenue $135 Mln To $155 Mln

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Catalyst Pharmaceuticals Inc:

* SEES FY 2020 REVENUE $135 MILLION TO $155 MILLION

* DRUG SUPPLY REMAINS WELL-STOCKED WITH PATIENTS HAVING ACCESS TO UNINTERRUPTED SUPPLY OF FIRDAPSE (AMIFAMPRIDINE) 10MG

* FIRDAPSE SUPPLY CHAIN REMAINS ROBUST AND READY FOR ANY CONTINGENCIES THAT ARISE DUE TO COVID-19 OUTBREAK

* WE HAVE OBSERVED NO DISRUPTIONS IN PRODUCTION OF FIRDAPSE

* CONTINUE TO ASSESS POTENTIAL IMPACT THAT COVID-19 COULD HAVE ON OUR REVENUE

* REPORTED IT HAD $94.5 MILLION OF CASH AND INVESTMENTS AS OF DECEMBER 31, 2019

* AS OF TODAY, CATALYST CONTINUES TO HAVE NO FUNDED DEBT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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