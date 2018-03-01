FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Financials
March 1, 2018 / 2:38 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Catena Invests In Logistics And Food Cluster In Bjuv

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - CATENA AB:

* CATENA INVESTS IN AND DEVELOPS LOGISTICS AND FOOD CLUSTER IN BJUV

* ‍HAS INITIATED A COLLABORATIVE EFFORT TO DEVELOP A NEW LOGISTICS AND FOOD CLUSTER THROUGH AN ASSOCIATED COMPANY​

* ‍ASSOCIATED COMPANY WILL ACQUIRE PROPERTIES IN BJUV FOR A TOTAL PROPERTY VALUE OF SEK 85 MILLION​

* ‍IN COOPERATION WITH FOODHILLS AB AND BACKAHILL AB, CATENA HAS STARTED A JOINTLY OWNED COMPANY, FOODHILLS FASTIGHET AB​

* ‍CATENA HAS A 45 PERCENT HOLDING, BACKAHILL 45 PERCENT, AND FOODHILLS AB OWNS REMAINING 10 PERCENT OF PROPERTY COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.