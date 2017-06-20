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June 20, 2017 / 6:38 AM / in 2 months

BRIEF-Catena Media buys casino affiliates MrGamez and Spielekiste

1 Min Read

June 20 (Reuters) - CATENA MEDIA PLC

* CATENA MEDIA ACQUIRES CASINO AFFILIATES MRGAMEZ AND SPIELEKISTE

* ‍ACQUIRED ASSETS ARE EXPECTED TO GENERATE QUARTERLY SALES OF ABOUT EUR 300.000 WITH AN OPERATING MARGIN OF AROUND 80 PERCENT​

* TRANSFER OF ASSETS AND PAYMENT IS SCHEDULED TO TAKE PLACE NO LATER THAN END OF JUNE 2017

* PURCHASE PRICE AMOUNTS TO AN UPFRONT PAYMENT OF EUR 4.200.000, WHICH IS BEING PAID AS A CASH CONSIDERATION IN CONJUNCTION WITH TRANSFER OF ASSETS

* IN ADDITION, THERE IS AN EARN-OUT OF MAXIMUM EUR 2.250.000, WHICH IS BASED ON REVENUE PERFORMANCE OVER A PERIOD OF 12 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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