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April 25, 2018 / 10:34 AM / in an hour

BRIEF-Catena Media Buys gg.co.uk

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - CATENA MEDIA PLC:

* CATENA MEDIA ACQUIRES GG.CO.UK. A WELL-POSITIONED UK HORSE RACING SITE

* ACQUIRED ASSET CURRENTLY GENERATES QUARTERLY SALES OF ABOUT GBP 150.000 PER QUARTER.

* ASSETS WILL BE CONSOLIDATED INTO CATENA MEDIA BY JUNE 2018.

* INITIAL PURCHASE PRICE, PAYABLE IN CONJUNCTION WITH TRANSFER OF ASSETS, AMOUNTS TO AN UPFRONT, CASH-ONLY PAYMENT OF GBP 2 MILLION.

* ACQUIRED ASSET CURRENTLY GENERATES QUARTERLY SALES OF ABOUT GBP 150.000 PER QUARTER. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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