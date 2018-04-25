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April 25, 2018 / 9:00 PM / in an hour

BRIEF-Caterpillar Inc Says CEO D. James Umpleby III's FY 2017 SEC Total Compensation Was $14 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Caterpillar Inc:

* CATERPILLAR INC SAYS CEO D. JAMES UMPLEBY III’S FY 2017 SEC TOTAL COMPENSATION WAS $14 MILLION VERSUS $5.3 MILLION IN FY 2016 - SEC FILING

* CATERPILLAR INC SAYS CFO BRADLEY HALVERSON’S FY 2017 SEC TOTAL COMPENSATION WAS $7.6 MILLION VERSUS $5.2 MILLION IN FY 2016

* CATERPILLAR INC SAYS CEO D. JAMES UMPLEBY III'S FY 2017 SEC TOTAL COMPENSATION INCLUDED $3.3 MILLION IN STOCK AWARDS AND $5.4 MILLION IN OPTION AWARDS Source : bit.ly/2HrBZws Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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