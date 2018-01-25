BRIEF-Caterpillar Posts Q4 Adjusted Earnings Per Share $2.16

Jan 25 (Reuters) - Caterpillar Inc:
* CATERPILLAR REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS; PROVIDES OUTLOOK FOR 2018
* Q4 SALES $12.9 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $11.85 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.71 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $8.25 TO $9.25 EXCLUDING ITEMS
* FOURTH-QUARTER 2017 RESULTS INCLUDE A CHARGE OF $2.4 BILLION, OR $3.91 PER SHARE, FROM U.S. TAX REFORM LEGISLATION
* WORLDWIDE, FULL-TIME EMPLOYMENT WAS ABOUT 98,400 AT END OF 2017, AN INCREASE OF ABOUT 3,000 FULL-TIME EMPLOYEES FROM END OF 2016
* AT END OF 2017, PAST DUES AT CAT FINANCIAL WERE 2.78 PERCENT, COMPARED WITH 2.38 PERCENT AT END OF 2016
* CATERPILLAR SAYS IS “BEGINNING 2018 WITH STRONG SALES MOMENTUM RESULTING FROM STRONG ORDER RATES, LEAN DEALER INVENTORIES AND AN INCREASING BACKLOG”
* IMPLEMENTING NEW STRATEGY FOCUSED ON OPERATIONAL EXCELLENCE AND PROFITABLE GROWTH
* AS OF DECEMBER 31, 2017, CAT FINANCIAL‘S ALLOWANCE FOR CREDIT LOSSES TOTALED $365 MILLION COMPARED WITH $343 MILLION
* CATERPILLAR - CHANGES IN DEALER INVENTORIES HAD A POSITIVE IMPACT ON SALES FROM Q4 2016 TO Q4 2017
* EXCLUDING RESTRUCTURING COSTS OF ABOUT $400 MILLION, ADJUSTED PROFIT PER SHARE IS EXPECTED IN A RANGE OF $8.25 TO $9.25 FOR 2018
* EXPENSE FOR CORPORATE ITEMS AND ELIMINATIONS WAS $898 MILLION IN Q4 OF 2017, A DECREASE OF $683 MILLION FROM Q4 OF 2016
* CATERPILLAR - DEALER MACHINE AND ENGINE INVENTORIES WERE ABOUT FLAT IN Q4, COMPARED WITH DECREASE OF ABOUT $800 MILLION IN Q4 2016
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.19 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CATERPILLAR - AT Q4-END, ORDER BACKLOG WAS ABOUT $15.8 BILLION, UP ABOUT $400 MILLION FROM Q3-END
* CATERPILLAR - Q4 2017 EXPENSE WAS ABOUT $350 MILLION, COMPARED TO Q4 2016 EXPENSE OF ABOUT $50 MILLION
* IN 2018, EXPECT TO MAKE ADDITIONAL INVESTMENTS IN EXPANDED OFFERINGS AND SERVICES
* CATERPILLAR - SHARP INCREASE IN DEMAND IN 2017 LED TO RAMP-UP CHALLENGES FOR CERTAIN PRODUCTS DUE TO SUPPLIER CONSTRAINTS
* CATERPILLAR - DESPITE IMPROVEMENTS IN MATERIAL FLOWS IN H2 2017, PARTS & COMPONENTS CONSTRAINTS REMAIN ACROSS SOME PRODUCTS
* CATERPILLAR SAYS BELIEVES GLOBAL ECONOMIC MOMENTUM AND INCREASING COMMODITY PRICES ARE “RESTORING MINERS’ BUSINESS CONFIDENCE AND FINANCIAL HEALTH”
* CATERPILLAR - PARTS & COMPONENTS CONSTRAINTS COULD IMPACT CO‘S GROWTH POTENTIAL IN 2018
* CATERPILLAR - “OUR PRIORITIES FOR CASH DEPLOYMENT HAVE NOT CHANGED”
* CATERPILLAR - COMPLETED EVALUATION OF NEW ACCOUNTING STANDARD ON REVENUE RECOGNITION & DO NOT EXPECT IMPACT TO BE MATERIAL
* CATERPILLAR - SEES GROWTH IN CONSTRUCTION INDUSTRIES IN 2018 WITH SOME TEMPERING IN LATTER PART OF YEAR, DUE TO ANTICIPATED SEASONALITY OF SALES IN CHINA
* CATERPILLAR - SALES INTO OIL & GAS APPLICATIONS EXPECTED TO RISE IN 2018, LED BY RECIPROCATING ENGINES FOR GAS COMPRESSION, WELL SERVICING IN N.AMERICA
* IN CONSTRUCTION INDUSTRIES, EXPECTS IMPROVEMENT IN NORTH AMERICAN RESIDENTIAL, NON-RESIDENTIAL AND INFRASTRUCTURE
* CATERPILLAR - COMPONENTS OF PENSION & OPEB COSTS, OTHER THAN SERVICE COSTS, TO BE RECLASSIFIED FROM OPERATING. COSTS TO OTHER INCOME/EXPENSE IN 2018
* CATERPILLAR SAYS “AFTER FOUR CHALLENGING YEARS, MANY KEY MARKETS IMPROVED IN 2017”
* CATERPILLAR SAYS ANTICIPATES MINERS’ CAPITAL SPEND TO INCREASE AS MINING BUSINESSES INVEST IN EQUIPMENT REPLACEMENT CYCLES IN 2018
* CATERPILLAR SAYS “STRONG GLOBAL DEMAND IS EXPECTED TO BE A POSITIVE FOR HEAVY CONSTRUCTION” IN 2018
* 2018 PROFIT OUTLOOK INCLUDES SHORT-TERM INCENTIVE COMPENSATION EXPENSE OF ABOUT $900 MILLION
* FINANCIAL PRODUCTS’ SEGMENT PROFIT IS EXPECTED TO BE LOWER IN 2018 THAN IN 2017
* ME&T CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE ABOUT $1.0 BILLION TO $1.5 BILLION IN 2018
* AN EXPECTED INCREASE IN SALES VOLUME IS “MOST SIGNIFICANT REASON FOR HIGHER PROFIT OUTLOOK” FOR 2018
* CATERPILLAR SAYS PROVISION FOR INCOME TAXES IN Q4 INCLUDES CHARGE OF $2.371 BILLION DUE TO ENACTMENT OF U.S. TAX REFORM LEGISLATION
* CATERPILLAR - SLIGHTLY FAVORABLE PRICE REALIZATION IS EXPECTED TO BE MOSTLY OFFSET BY MATERIAL COST INCREASES DUE TO HIGHER COMMODITY PRICES IN 2018
* THERE ARE POSITIVE ECONOMIC INDICATORS ACROSS MOST OF WORLD AND IN MANY OF COMPANY‘S END MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: