BRIEF-Caterpillar Says Asia/Pacific Machines Retail Sales For 3-Month Rolling Period Ended March, Up 31 Pct

April 23 (Reuters) - Caterpillar Inc:
* CATERPILLAR - ASIA/PACIFIC MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED MARCH, UP 31 PERCENT
* CATERPILLAR INC - NORTH AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED MARCH UP 27 PERCENT - SEC FILING
* CATERPILLAR - WORLD MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED MARCH UP 26 PERCENT
* CATERPILLAR - LATIN AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED MARCH, UP 34 PERCENT Source text (bit.ly/2FbindT) Further company coverage: