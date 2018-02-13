FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 13, 2018 / 2:18 PM / in 17 hours

BRIEF-Caterpillar Says World Machines Retail Sales Up 34 Pct For 3-Month Ended Jan. 2018

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Caterpillar Inc:

* CATERPILLAR - WORLD MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN 2018 UP 34 PERCENT

* CATERPILLAR - LATIN AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 49 PERCENT

* CATERPILLAR - ASIA/PACIFIC MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 51 PERCENT

* CATERPILLAR - NORTH AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED JAN. 2018 UP 23 PERCENT Source text (bit.ly/2ElAbna) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.