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BRIEF-Caterpillar's North America Machines Retail Sales For 3-Month Rolling Period Up 12 Pct
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December 13, 2017 / 2:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Caterpillar's North America Machines Retail Sales For 3-Month Rolling Period Up 12 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Caterpillar Inc:

* CATERPILLAR - LATIN AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED NOV. UP 48 PERCENT

* CATERPILLAR - NORTH AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED NOV. UP 12 PERCENT

* CATERPILLAR - WORLD MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED NOV. UP 26 PERCENT

* CATERPILLAR SAYS ASIA/PACIFIC MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED NOVEMBER UP 43 PERCENT Source : (bit.ly/2Cbagh8) Further company coverage:

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