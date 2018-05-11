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May 11, 2018 / 1:30 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Caterpillar's World Machines Retail Sales For 3-Month Rolling Period Ended April Up 28 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Caterpillar Inc:

* CATERPILLAR - ASIA/PACIFIC MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED APRIL UP 33%

* CATERPILLAR - NORTH AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED APRIL UP 25 PERCENT

* CATERPILLAR - WORLD MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED APRIL, UP 28 PERCENT - SEC FILING

* CATERPILLAR - LATIN AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED APRIL UP 56 PERCENT Source: (bit.ly/2IecM8U) Further company coverage:

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