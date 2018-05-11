BRIEF-Caterpillar's World Machines Retail Sales For 3-Month Rolling Period Ended April Up 28 Pct

May 11 (Reuters) - Caterpillar Inc:
* CATERPILLAR - ASIA/PACIFIC MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED APRIL UP 33%
* CATERPILLAR - NORTH AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED APRIL UP 25 PERCENT
* CATERPILLAR - WORLD MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED APRIL, UP 28 PERCENT - SEC FILING
* CATERPILLAR - LATIN AMERICA MACHINES RETAIL SALES FOR 3-MONTH ROLLING PERIOD ENDED APRIL UP 56 PERCENT Source: (bit.ly/2IecM8U) Further company coverage: