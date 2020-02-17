BRIEF-Cathay Pacific Airways Says Cathay Pacific & Cathay Dragon Carried 3 Mln Passengers In Jan

Feb 17 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:
* JANUARY CATHAY PACIFIC AND CATHAY DRAGON PASSENGER LOAD FACTOR DECREASED BY 1.3 PERCENTAGE POINTS TO 84.7%
* CATHAY PACIFIC AND CATHAY DRAGON CARRIED 151,964 TONNES OF CARGO AND MAIL IN JANUARY
* JAN INBOUND PASSENGER TRAFFIC TO HONG KONG WAS DOWN 40% YEAR-ON-YEAR
* CATHAY PACIFIC & CATHAY DRAGON CARRIED 3 MILLION PASSENGERS IN JAN 2020, DOWN 3.8%
* FINANCIAL RESULTS FOR FIRST HALF OF 2020 WILL BE SIGNIFICANTLY DOWN ON SAME PERIOD LAST YEAR
* PERFORMANCE DETERIORATED RAPIDLY IN LAST WEEK OF JANUARY AS NOVEL CORONAVIRUS SITUATION BECAME MORE SEVERE
* FOR FEBRUARY AND MARCH, WE HAVE NOW REDUCED OUR OVERALL PASSENGER FLIGHT CAPACITY BY ABOUT 40%
* DUE TO CAPACITY REDUCTION FROM CORONAVIRUS OUTBREAK, RESULTS FOR H1 2020 TO BE SIGNIFICANTLY DOWN ON SAME PERIOD LAST YEAR
* POST-CHINESE NEW YEAR RESUMPTION DELAY OF MANUFACTURING ACROSS MAINLAND CHINA SIGNIFICANTLY AFFECTED BOTH HK & MAINLAND CHINA MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)