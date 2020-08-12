Healthcare
August 12, 2020 / 4:59 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cathay Pacific CEO Says Management Team To Submit Final Recommendation On Future Size, Shape Of Business To Board Early In Q4 -Internal Memo

1 Min Read

Aug 12 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

* CATHAY PACIFIC CEO SAYS MANAGEMENT TEAM TO SUBMIT FINAL RECOMMENDATION ON FUTURE SIZE, SHAPE OF BUSINESS TO BOARD EARLY IN Q4 -INTERNAL MEMO

* CATHAY PACIFIC CEO SAYS EXPECTS SIMILAR LEVEL OF OPERATIONS IN AUG AND SEPT AS IN JULY AS TRAVEL RESTRICTIONS CONTINUE -MEMO

* CATHAY PACIFIC CEO SAYS STARTED FLYING FIRST BATCH OF AROUND ONE-THIRD OF PASSENGER FLEET FROM HONG KONG TO AUSTRALIA FOR STORAGE -MEMO Further company coverage: (Reporting by Jamie Freed)

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